樂天女孩現身影城 4月棒球季看電影有好康 20:052022/03/31 中時 李承陽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 樂天女孩日前出席電影同樂會。（喜樂時代提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 樂天女孩透過電影見面會與粉絲進行更多互動。（喜樂時代提供） 緊鄰桃園青埔棒球場的喜樂時代影城，讓愛看電影的棒球迷們福利更上層樓，趁著棒球季開賽，且樂天桃猿隊專屬啦啦隊Rakuten Girls樂天女孩，成立樂天女孩官方粉絲俱樂部，並推出樂天女孩NFT的同時，於日前在喜樂時代影城桃園A19店舉辦樂天女孩電影同樂會，造成現場排隊人潮並熱烈響應，日後更希望透過這樣的活動，提前為棒球季作暖場，同時更透過更多電影見面會能與粉絲進行更多的互動。 田舞陽冰塊腹肌吸男粉 司機大哥凍未條公開示愛 熊熊大街上被公審「爛死了」 曝背後真相超瞎 #樂天女孩 #棒球季 #看電影 #喜樂時代影城 #粉絲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 遭女方雙腿環繞！男星上傳激情片遭批 女星粉絲反暴漲4倍 15:412022/03/25 娛樂 「日版瓜哥」騎電動摩托車趴趴走 婆媽粉絲追著跑 20:522022/03/23 娛樂 川口百合凪出單曲 遙想台灣雞排 04:102022/03/22 娛樂新聞 潔西卡退出「少女時代」7年 被爆參加陸選秀唱中文歌令人心疼 20:142022/03/29 娛樂 老蕭慶生義賣原味私物 04:102022/03/18 娛樂新聞 陳零九砸44萬入手NFT 粉絲笑虧：原來哥有這癖好 19:442022/03/22 娛樂 獨／送餐具俊曄鐵粉神到了！每日「菜單曝光」還送1禮物祝新婚 18:382022/03/22 娛樂 中職》想念台灣牛肉麵 樂天女孩彩香介紹北海道 15:292022/03/17 體育 移民署專勤隊長被控摸胸強吻 二審仍判無罪 12:392022/03/24 社會 羅斯哥棄醫做直播 年營收上看20億 04:102022/03/22 產業特刊 美女主播搭高鐵遇這款魔人超傻眼 驚呼：列車員規勸也沒用 11:252022/03/26 娛樂 娛樂熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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