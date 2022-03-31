樂天女孩透過電影見面會與粉絲進行更多互動。（喜樂時代提供）

緊鄰桃園青埔棒球場的喜樂時代影城，讓愛看電影的棒球迷們福利更上層樓，趁著棒球季開賽，且樂天桃猿隊專屬啦啦隊Rakuten Girls樂天女孩，成立樂天女孩官方粉絲俱樂部，並推出樂天女孩NFT的同時，於日前在喜樂時代影城桃園A19店舉辦樂天女孩電影同樂會，造成現場排隊人潮並熱烈響應，日後更希望透過這樣的活動，提前為棒球季作暖場，同時更透過更多電影見面會能與粉絲進行更多的互動。