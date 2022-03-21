嘉義市環保局在興業西路地下道抽水站旁實測鐵路高架化工程噪音情形。（嘉義市環保局提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市鐵路高架化工程 夜間施工力，砸道車壓實軌道的聲響大。（嘉義市政府提供 ／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市鐵路高架工程深夜施工，怪手等大型機具噪音擾人。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市區鐵路高架化工程夜間施工造成噪音擾民，民眾不斷陳情，最近從3月至5月大型機具利用周末夜間施作4個臨時軌道切換工程，噪音問題加劇，嘉義市環保局限時2小時內改善，施工單位就盡速在限時內收工。

嘉義市環保局空氣及噪音管理科指出，全市夜間施工噪音陳情案2021年有32件，其中10件是鐵路高架工程案，今年至3月17日共13件，其中11件是鐵高工程案，夜間施工是指晚上10時至隔天上午7時，鐵高工程都有申請夜間施工，但民眾陳情噪音擾人。

噪音規範標準有2項，包括均能音量（實測2分鐘內的平均噪音）62分貝以下、最大音量70分貝以下，鐵高工程遭陳情23件，環保局稽查人員到場監測有5件平均噪音70分貝以上、最大音量也超過80分貝以上，都在限期內改善。

市環保局空氣及噪音管理科表示，對鐵路高架化工程該局有建議防噪減汙的措施，包括使用低噪機具施工、加強隔音屏障設備等，只是施工單位能確實做到的有限。

市環保局因應民眾飽受噪音干擾之苦、陳情案不斷，將超標行為限期改善的期間由原本4天縮短為2天，2周前再縮短為限時2小時內改善，施工單位就盡速在限時內收工。

交通部鐵道局中部工程處副處長吳志仁表示，平時夜間施工大多是配合臨時軌切換工程的前置作業，周六夜間臨時軌切換施工時怪手的聲音大，已要求加裝隔音罩、橡膠墊片等來減噪，還有台鐵砸道車用油壓式壓實砸石及鐵軌的大聲響，都會陸續改善。

吳志仁也說，目前施工進度多少受影響，調整部分工序以期按部就班推進，鐵道局會持續做減噪的改善措施，並繼續敦親睦鄰，加強與民眾溝通。