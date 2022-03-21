嘉義市區鐵路高架化工程夜間施工造成噪音擾民，民眾不斷陳情，最近從3月至5月大型機具利用周末夜間施作4個臨時軌道切換工程，噪音問題加劇，嘉義市環保局限時2小時內改善，施工單位就盡速在限時內收工。
嘉義市環保局空氣及噪音管理科指出，全市夜間施工噪音陳情案2021年有32件，其中10件是鐵路高架工程案，今年至3月17日共13件，其中11件是鐵高工程案，夜間施工是指晚上10時至隔天上午7時，鐵高工程都有申請夜間施工，但民眾陳情噪音擾人。
噪音規範標準有2項，包括均能音量（實測2分鐘內的平均噪音）62分貝以下、最大音量70分貝以下，鐵高工程遭陳情23件，環保局稽查人員到場監測有5件平均噪音70分貝以上、最大音量也超過80分貝以上，都在限期內改善。
市環保局空氣及噪音管理科表示，對鐵路高架化工程該局有建議防噪減汙的措施，包括使用低噪機具施工、加強隔音屏障設備等，只是施工單位能確實做到的有限。
市環保局因應民眾飽受噪音干擾之苦、陳情案不斷，將超標行為限期改善的期間由原本4天縮短為2天，2周前再縮短為限時2小時內改善，施工單位就盡速在限時內收工。
交通部鐵道局中部工程處副處長吳志仁表示，平時夜間施工大多是配合臨時軌切換工程的前置作業，周六夜間臨時軌切換施工時怪手的聲音大，已要求加裝隔音罩、橡膠墊片等來減噪，還有台鐵砸道車用油壓式壓實砸石及鐵軌的大聲響，都會陸續改善。
吳志仁也說，目前施工進度多少受影響，調整部分工序以期按部就班推進，鐵道局會持續做減噪的改善措施，並繼續敦親睦鄰，加強與民眾溝通。
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