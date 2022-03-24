台北市長柯文哲今赴議會施政報告，台北市議員陳政忠率先發難，質疑柯市府派90名府會聯絡人，卻「養老鼠咬布袋」，副市長彭振聲先前還為南北環段嗆開嗆議員。對此，彭振聲坦言自己情緒不佳，當場向議長陳錦祥、陳政忠道歉。

台北捷運南北環段建設一波三折，土建標案已4度流標，僅北環段北機廠順利發包、開工，整體工程延宕近2年3個月。陳政忠指出，自己開議前、3月9日邀集陳錦祥、彭振聲討論捷運南北環段議題，沒想到問題還沒討論完，彭振聲就撂話先行離去。

陳政忠怒批，彭振聲態度鴨霸，高度權力作祟，行為如同流氓，當時大家還在討論六都工程發包，竟說出「隨便你」這種話，讓他質疑「你是流氓嗎？當場可以這樣講隨便你這種話？」質疑柯文哲根本是請鬼拿藥單，議會不歡迎這種人。

市議員李慶元也力挺陳政忠，說對方關心北環段，自己則關心南環段，批評柯市府讓工程延宕2年3個月，沒有改變策略讓工程能標出，請問市府怎麼負責？

對此，彭振聲上台表示，當天他到議長室時，自己有盡力解釋標案流標的理由，但我議員認為北市府仍舊不夠努力，認為市府一定有辦法，最後議員要求兩個禮拜要決定何時可以發包完成，他只好說「叫上帝來也沒辦法」，也坦言自己情緒管理不好，隨後向大家道歉。