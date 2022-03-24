本月23日花蓮近海發生6.6規模地震，全台各地都感受到強震威力，也使得台中捷運藍線的耐震規劃受到矚目。行政院環保署24日審查藍線環境影響評估，委員認為該路線有大甲斷層經過，要求補正、強化耐震規畫。台中市政府交通局表示，將依建議加強補充並納入後續工程設計，提升耐震能力。

台中捷運藍線為台中市第二條捷運，起點為台中港，沿台灣大道行經沙鹿火車站、台中市政府、台中火車站及台糖生態園區等，全長預計24.8公里，沿線將設置20座車站、1座機廠，將與已營運的捷運綠線形成十字軸線路網，台中市交通局去年報請交通部核轉環保署審查。

環保署24日下午審查此案，交通局表示，近日因發生多次強震，且捷運藍線中的B4、B5站與大甲斷層交錯，環評委員特別要求強化藍線耐震韌性功能設計說明，以及增加工程災害評估說明，交通局將補充後也納入後續工程設計中。

交通局指出，環評委員在審查會議中提出7點建議，包括要求市府補充施工營運期間的空氣汙染與噪音、震動等防治作為、植栽移植計畫說明，並要求評估捷運機廠施工前的土壤、地下水檢測、補充地下水受壓水層風險評估與工程災害防治評估等。市府將與工程顧問公司討論並補正後，儘速提會審查。