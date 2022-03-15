桃機第二航廈11日發生跳電，原先研判為供應北側電車系統線路故障，14日桃機公司指出，此事件應係人為蓄意破壞。機場公司維護處長易顯榮表示，機場公司除報警處理外，後續亦將針對營業損失及設備損毀情形，依法究責求償。

桃機公司發布新聞稿指出，以目前所獲事證，此事件應係人為蓄意破壞，已報警處理全力配合司法機關偵辦，並將依法究責與求償；同時，亦加強保全警戒及巡察等安全維護相關工作，正告機場園區工作人員、承商及民眾遵守航空保安相關規定，勿以身試法。

易顯榮表示，發生跳電事件當下，用電備援系統之緊急發電機立刻自動啟動供電，機場公司緊急將故障線路隔離後於12日凌晨恢復正常供電，隨即展開對故障迴路的查察，依序為設備端、機房、輸電線路，均未發現異狀，14日上午利用高空作業車於地下二樓管制區外工作車道上方沿電纜托架檢查時，發現電纜遭油壓剪破壞情形，立即向航空警察局報案偵辦。

他進一步解釋，遭破壞設備並非電機室或設備機房空間，是位於天花板下方的電纜架上，離地面高度超過4公尺，嫌疑人利用專業機具破壞，造成機場營運異常及設備損毀，將針對營業損失及設備損毀情形，依法究責求償。

營運安全處長黃啟明指出，桃園機場園區內的重要設備、門禁管制、人員或車輛作業動態均有嚴密監控，14日報警後已立即配合航警局作業，調閱監視系統迅速追查嫌疑人到案。由於事發地點為二航廈作業及送貨車輛行經的中央車道，進出車輛需許可證，但非屬管制區域，仍有人員進出；惟機場公司立即全面檢視設施保全層級，提升保全巡檢及門哨管制，同步強化現有施工通報機制，發現異常時立即通報處理，以最高標準落實航空保安相關規範，維護機場正常運作。