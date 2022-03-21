嘉義婚宴群聚感染源找到了 疑為新北設計師傳播鏈 15:192022/03/21 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 醫療應變組副組長羅一鈞說，最新的病毒基因定序顯示，嘉義婚宴群聚指標案21792屬於桃機序列，與新北設計師、南部家庭群聚、玉米節群聚的定序結果接近。（圖／指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今確診的案22137，雖然與嘉義婚宴群聚相關，但事實上發病日比婚宴群聚的案21792早一天，在3月13日婚宴當天下午就已有不適，將與21792一同列為重點調查個案，追查14天前的疫調足跡。 羅一鈞說，最新的病毒基因定序顯示，嘉義婚宴群聚指標案21792屬於桃機序列，與新北設計師、南部家庭群聚、玉米節群聚的定序結果接近，至於兩者與案22137究竟有無與上述群聚重疊？仍須進一步調查。 楊志良轟陳時中炸鍋原因：想害台灣人絕子絕孫 月底公布淨零排放總說明 蔡英文：啟動下階段社會對話 #基因定序 #嘉義婚宴群聚 #桃機序列 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日本生吐司始祖乃賀美插旗台灣 德麥營運大加分 13:522022/03/21 財經 台灣優力膠業 客製產品供應國內外 04:102022/03/21 產業特刊 婚宴群聚擴大 嘉義縣新增1同桌吃喜酒確診個案 14:322022/03/21 生活 雲林水燦林國小外聘講師確診 今下午起停課一周 13:472022/03/21 生活 喊遠親近鄰 呂再拋雙兩岸關係 04:102022/03/21 政治要聞 砲彈不挑藍綠 呂秀蓮盼兩黨和解 04:102022/03/21 政治要聞 陳明文違反防疫規定 嘉義縣衛生局將開罰1萬5千元 11:172022/03/21 政治 逾72萬劑新冠疫苗將到期銷毀 近半是莫德納 14:312022/03/21 生活 第二屆台灣永續投資獎 開放報名 04:102022/03/21 投資理財 嘉巿確診夫妻兩度光顧星巴克 即起戶外拍照全程戴口罩 14:522022/03/21 生活 蔡英文的缺電歷史定位 04:102022/03/21 時論廣場 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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