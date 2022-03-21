指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今確診的案22137，雖然與嘉義婚宴群聚相關，但事實上發病日比婚宴群聚的案21792早一天，在3月13日婚宴當天下午就已有不適，將與21792一同列為重點調查個案，追查14天前的疫調足跡。

羅一鈞說，最新的病毒基因定序顯示，嘉義婚宴群聚指標案21792屬於桃機序列，與新北設計師、南部家庭群聚、玉米節群聚的定序結果接近，至於兩者與案22137究竟有無與上述群聚重疊？仍須進一步調查。