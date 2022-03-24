《基金》統一特選台灣上市上櫃IC設計報酬指數 准發ETN 07:572022/03/24 時報資訊 林資傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金管會證期局表示，核准統一證券申報發行「統一特選台灣上市上櫃IC設計報酬指數指數投資證券」，追蹤連結標的指數為「台灣指數公司特選台灣上市上櫃IC設計報酬指數」，共發行1.2億單位，每單位發行價格5元，發行總額6億元。 證期局指出，「統一特選台灣上市上櫃IC設計報酬指數指數投資證券」發行後將於證交所掛牌，投資人於買賣此指數投資證券（ETN）前應詳閱公開說明書，以充分瞭解指數投資證券特性、投資人應負擔成本費用及相關投資風險等各項資訊。 《半導體》晶心科車用傳捷報 打進歐亞市場 仿生設計徵件 廣邀企業參賽 #特選 #台灣上市 #上櫃 #IC #設計 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 HANLIX強力吸盤 多國專利認證 04:102022/03/24 產業．科技 台灣國際蘭展線上展覽 吸引16國30家買主參與 14:552022/03/23 寶島 RISC-V市場持續成長 晶心科樂觀今年營運 04:102022/03/24 證券．權證 櫃買業績發表會3／29開跑 04:102022/03/24 證券．權證 電競周邊新兵寶德上櫃首日大漲近二成 15:142022/03/23 財經 新加坡Omicron疫情趨緩 專家籲放寬社交措施 21:132022/03/23 國際 桃園建商鋼筋不符設計圖 判賠8戶775萬 04:102022/03/24 地方新聞 三星BESPOKE設計品味家電登台 04:102022/03/23 時尚消費 創造就業機會、添觀光新熱點 富邦高捷凹子底案 2026完工 04:102022/03/24 金融．稅務 采鈺和北極星藥業-KY上市案過關 股價強漲5％上下 14:062022/03/23 財經 ＋2坪不是夢！筆記10個放大空間的技巧 11:412022/03/23 居家生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。