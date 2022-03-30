新華社30日報導，5天完成改建、4家醫院醫療隊陸續入駐、約7000張床位完成安裝，上海世博展覽館集中隔離醫療救治點26日正式啟用，上海市集中隔離點醫療救治組組長、上海世博展覽館集中隔離醫療救治點總指揮、瑞金醫院副院長陳爾真受訪指出，感染者收治一刻不停歇，從26日10時至28日13時的50多個小時，已累計4600多名感染者，29日收治滿員。目前最要緊的就是阻斷病毒的社會面傳播，降低高危人群的感染風險。

無症狀感染者數量的急劇增長，為隔離點的收治工作帶來空前壓力。面對傳播力強、隱匿性高的Omicron病毒，如何安全有序地將感染者以最快的速度「應收盡收」，直接決定後續的防控成效。

陳爾真帶領包含瑞金醫院醫務管理、護理管理、院感控制、資訊保障等部門在內的14名工作人員組成管理團隊，統籌點位上4家醫院的醫療隊開展救治工作。

陳爾真表示，收治絕大多數是無症狀感染者，只有少數輕症患者，總體病情都較為平穩。針對一些本身有基礎性疾病的，比如糖尿病、高血壓患者，醫療隊在維持原有治療的基礎上，根據最新版的診療方案規範研判，及時採取必要的干預手段。

「為給患者提供一個更好的隔離環境，我們一直在全力以赴。」陳爾真表示，目前隔離點的工作是「與時間賽跑，與病毒較量」，在這種情況下，患者難免會感覺條件有限，不如在家那樣舒適。對此，團隊也在不斷努力優化，「例如在區域畫分上，一般會安排兩個人入住一個區域，並做適當的隔斷。」

面對患者的焦慮情緒，醫療隊也及時與患者做好溝通。

「大家都是戰友，因為我們有共同目標——阻斷病毒的傳播，讓城市恢復正常運轉。」陳爾真提到，管理團隊還專門派駐了負責心理干預的專科醫生，幫助解決患者和醫護人員的心理問題。

「目前，醫護人員的工作熱情很高，但這項工作還是有一定風險的，不管多困難，大家都堅守著自己的職業精神，並為之自豪。」陳爾真說。

患者進入隔離點就立即進行統一集中管理，場館嚴格執行「三區兩通道」改建標準，嚴格落實醫護人員、後勤保障人員防院感培訓……為實現救治過程「零感染」，從硬體建設、流程優化到人員培訓，管理團隊均事無巨細地落實到位，並嚴格按照最高防控標準持續完善。

「Omicron傳播力強，但毒力在逐步下降，所以才會有大量的無症狀感染者。」陳爾真表示，目前通過必要的醫療干預，感染者就會逐漸康復，家屬不必過於擔心安全問題。

「但對一些有基礎性疾病的老年人來說，則存在雪上加霜的風險，這種情況就凸顯了隔離管控的必要性。」陳爾真表示，目前最要緊的就是阻斷病毒的社會面傳播，降低高危人群的感染風險。後續管理團隊會針對重點人群將醫務人員的力量進行適當調整，分級分類做好救治工作。