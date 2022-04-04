上海崇明花博園方艙投入使用 援滬醫療隊已部分入駐 11:042022/04/04 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 上海崇明花博園方艙也已建造完成，將投入交由援滬醫療團隊進駐。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據新華社報導，4月3日從上海市衛健委瞭解到，全大陸多地援助上海的醫療隊於近日分批抵達上海。來自上海交通大學醫學院附屬新華醫院的醫療隊與安徽省援滬醫療隊，則將聯合入駐花博園復興館方艙醫院。 據了解，上海交通大學醫學院附屬新華醫院醫療隊將進行接收輕症患者和無症狀感染者前的準備工作，而安徽省援滬醫療隊將從事救治工作。 目前根據規劃，花博園復興館方艙醫院共分4個區域，有2700多張床位，3日晚計畫接收1300名輕症患者和無症狀感染者。 新北第10校停課 新莊某國中1生確診 墾丁「台灣祭」緊急喊卡 861人採檢結果出爐 #新冠肺炎 #大陸 #醫療隊 #花博園 #援滬 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 兩岸抗疫最新戰略…－昆山2～6日實施管控 欣興、南電等PCB廠停工 04:102022/04/04 財經要聞 大陸「十四五」重大工程密集開工 穩定經濟大盤 11:442022/04/04 兩岸 《科技》聯發科、高通注意 大陸非蘋響警鐘 10:472022/04/04 財經 上海昨單日新增破九千例 今啟動全市近2500萬人核酸普篩 09:332022/04/04 兩岸 屏東大學超過120人參加「台灣祭」 校方4日起遠距教學 06:512022/04/04 生活 陸方駁英媒稱網攻烏克蘭 一派胡言、不足為信 10:412022/04/04 兩岸 連3天確診破百 新北三峽疫情藏擴大風險？侯友宜這麼說 11:262022/04/04 生活 中共若犯台 逾7成美學者贊同軍援 04:102022/04/04 焦點新聞 陸清明電影檔期 吹寒風 04:102022/04/04 全球財經 舞蹈班傳播鏈又爆！宜蘭黎明國小1生確診 11:312022/04/04 生活 確診女衝墾丁嗨歌 沒人怪她還獲誇獎 關鍵原因曝 09:212022/04/04 生活 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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