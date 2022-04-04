根據新華社報導，4月3日從上海市衛健委瞭解到，全大陸多地援助上海的醫療隊於近日分批抵達上海。來自上海交通大學醫學院附屬新華醫院的醫療隊與安徽省援滬醫療隊，則將聯合入駐花博園復興館方艙醫院。

據了解，上海交通大學醫學院附屬新華醫院醫療隊將進行接收輕症患者和無症狀感染者前的準備工作，而安徽省援滬醫療隊將從事救治工作。

目前根據規劃，花博園復興館方艙醫院共分4個區域，有2700多張床位，3日晚計畫接收1300名輕症患者和無症狀感染者。