根據央視新聞報導，上海本輪疫情已有1萬1千多人出院或解除隔離。上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝今（10日）表示，對於出院和解除醫學觀察人員，屬地必須做好對接，允許他們回家，不得阻攔，要關心好同時配合做好他們的居家健康監測。

吳乾渝說，上海疫情防控現在到了最關鍵的時刻。根據國家新冠疫情社區防控的有關規定，結合之前多輪篩查情況，全市繼續展開全員核酸檢測，將根據檢測結果分析研判，實施分區分級差異化防控，依據風險程度的大小，按照封控區、管控區、防範區「三區劃分」原則，進行階梯式管理。