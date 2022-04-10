上海已有1.1萬人出院或解隔 官員：允許回家不得阻攔 11:412022/04/10 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 上海本輪疫情已有1萬1千多人出院或解除隔離。(新華社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據央視新聞報導，上海本輪疫情已有1萬1千多人出院或解除隔離。上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝今（10日）表示，對於出院和解除醫學觀察人員，屬地必須做好對接，允許他們回家，不得阻攔，要關心好同時配合做好他們的居家健康監測。 吳乾渝說，上海疫情防控現在到了最關鍵的時刻。根據國家新冠疫情社區防控的有關規定，結合之前多輪篩查情況，全市繼續展開全員核酸檢測，將根據檢測結果分析研判，實施分區分級差異化防控，依據風險程度的大小，按照封控區、管控區、防範區「三區劃分」原則，進行階梯式管理。 #新冠肺炎 #大陸 #上海 #出院 #解除隔離 也許您會感興趣 其他人正在看 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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