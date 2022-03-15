財政部中區國稅局表示，國際發卡組織自2022年4月起將信用卡的BIN由6碼擴展為8碼，屆時電子發票整合服務平台將無法再依原6碼卡BIN判斷發卡銀行，致無法轉接正確發卡銀行以驗證信用卡載具，提供持卡人查詢雲端發票及通知雲端發票中獎資訊。

中區國稅局進一步指出，為解決該項問題，使用信用卡載具開立雲端發票商家應盡快洽合作收單銀行更新刷卡機軟體，配合升級為信用卡載具2.0版，同時檢視並調整自有POS系統。