信用卡BIN擴展為8碼 刷卡機軟體需升級 21:142022/03/15 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部中區國稅局表示，國際發卡組織自2022年4月起將信用卡的BIN由6碼擴展為8碼，屆時電子發票整合服務平台將無法再依原6碼卡BIN判斷發卡銀行，致無法轉接正確發卡銀行以驗證信用卡載具，提供持卡人查詢雲端發票及通知雲端發票中獎資訊。 中區國稅局進一步指出，為解決該項問題，使用信用卡載具開立雲端發票商家應盡快洽合作收單銀行更新刷卡機軟體，配合升級為信用卡載具2.0版，同時檢視並調整自有POS系統。 英飛凌推採用PQFN 2x2封裝OptiMOS 5 樹立技術新標準 無人機管理走向行動化 偏鄉物流運送啟動測試 #系統 #信用卡 #BIN #載具 #擴展 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Hitachi Vantara新方案簡化私有雲管理 資料服務無縫擴展至雲端 11:402022/03/15 財經 區域停電事故 台電：第一時間趕赴搶修 19:032022/03/15 財經 高雄輕軌防撞系統 打造車聯網產業 04:102022/03/14 產業．科技 亞太電聯手金門縣警局 建置車牌辨識系統 15:322022/03/15 財經 台大系統「每學期縮短2周」5／21辦畢業典禮 創最早紀錄 12:422022/03/15 生活 瑞磁美國布局再報捷！ Hardy正式銷售檢測試劑及MDx-3000系統 18:382022/03/15 財經 4億元活化海水統籌供應系統 擴大提供口湖養殖區優質海水 13:492022/03/14 寶島 是德科技搶先取得美國FCC Spectrum Horizons授權 助Sub-THz 6G開發技術 11:402022/03/15 財經 開元佳能 提供完整儲能解決方案 04:102022/03/14 產業特刊 蘭州大學預測：大陸本輪疫情4月初得到控制 最終染疫約3.5萬人 09:062022/03/15 兩岸 元祿亦高速螺絲攻牙系統 業界領先 04:102022/03/14 產業特刊 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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