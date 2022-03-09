某藝人歌手喝醉鬧事。（爆料公社）

知名歌手曹格，傳出7日晚間在台北市內湖區某餐廳，疑似酒後與隔壁包廂客人發生口角，不斷咆哮還狂用英文罵「fxck you」「fxcking」、「fxck bich」等髒話，被民眾錄下近2分鐘影片，並貼上爆料公社。

爆料民眾指出，某姓跟名都是二聲的歌手又喝醉酒鬧事，而且還拿東西砸餐廳老闆娘！

爆料民眾描述，該名藝人喝醉跑來自己的包廂亂罵人，還不斷用污辱性的字眼咆哮，甚至還動手砸東西，民眾表示，對方要離開時，我們跟他說請他不要再罵了，不然要叫警察，對方開始失控丟東西，衝過來想要打人，但東西卻打到老闆，老闆的小孩也有被打到。

影片中錄到該名歌手不斷咆哮髒話，因為聽到要叫警察，更是怒吼「Fxxing bich」、「what the fxxking I do」、「我做了什麼讓她可以叫警察來弄我」、「fxxk you」還隨手拿起東西來砸，正好就砸中服務生。

爆料民眾表示，後來對方經紀人想息事寧人說餐費他們出，還透過餐廳想跟他們「和解」，但爆料民眾希望對方在自己的社群媒體公開道歉，因為「此人是公眾人物也是慣犯！不過看起來他應該不會......」。

對此，內湖警方表示，當晚接到該餐廳報案求助，有男子酒後在店內騷擾客人，警方到場時，曹格已經離開，但他大鬧餐廳屬實，酒後脫序行為將依觸犯社維法函送裁罰。

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