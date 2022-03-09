針對中共透過陸企大規模迂迴來臺，以高薪挖角臺灣高科技產業人才，除嚴重影響我國經濟及資本市場秩序，亦已危及臺灣國際競爭力與國家安全，法務部調查局9日動員8個外勤處站配合臺北、士林、桃園、新竹及臺中5個地檢署，同步偵辦陸企來臺非法挖角案件。

調查局說，這次聯合偵辦行動，總計動員百餘人次，搜索14處所，詢問近60人次，同步掃蕩8家違法在臺陸企或研發中心。

案件包括，一、新竹地檢署指揮新北市調查處、新竹市、新竹縣調查站偵辦陸企全○公司(EDA軟體設計)在臺私設研發中心案。

二、臺北地檢署指揮新北市調查處偵辦偽臺資聚○成公司(第三代半導體研發及IC設計)案。

三、桃園地檢署指揮桃園市調查處偵辦偽外資港商柏○公司在臺辦事處(液晶顯示器驅動IC設計)案。

四、士林地檢署指揮桃園市調查處偵辦偽外資港商中○公司在臺辦事處(數字多媒體IC設計)案。

五、新竹地檢署指揮臺中市調查處、苗栗縣調查站偵辦偽外資港商印○公司在臺分公司(影像感測器晶片CIS設計)案。

六、士林地檢署指揮臺北市調查處偵辦偽外資港商芯○公司在臺分公司(IC設計定製一站式服務平台)案。

七、士林地檢署指揮臺北市調查處偵辦偽外資港商硅○公司在臺辦事處(通訊、電器及機電設備IC設計)案。

八、臺中地檢署指揮高雄市、臺中市調查處偵辦陸企開○公司在臺辦事處(電動車相關零組件)案。

調查局表示，高科技產業為我國經濟命脈，其中半導體技術更是護持我國經濟實力之「護國神山」，陸資刻意規避我國法律，藉由臺灣地區在地協力者協助，或轉由第三地區投資之公司名義，刻意掩飾、隱匿身分或資金來源進而在臺從事業務，此等惡意挖角進而竊密之不法行為，由調查局偵辦之案例彙整分析，在在顯示中共對我高科技產業挖角、竊密行為，不僅單純是經濟實力競爭，而是已經危及國家安全的嚴肅議題。調查局將持續偵辦是類案件，全面反制中共對臺挖角、竊密不法行為，以確保高科技產業發展，建構完整之國家安全網。