桃園機場第2航廈11日停電，檢、警調查後，發現疑似有人持油壓剪破壞第2航廈地下2樓管制區外工作車道上方電纜，導致停電。警方拘提鍾姓、徐姓男子到案，經訊問後認為2人涉嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准。

桃園地檢署表示，接獲航警局情資後，指派肅貪組檢察官洪榮甫指揮偵辦。14日晚間指揮員警拘提鍾姓男子及徐姓男子到案，經檢察官複訊，認為2人涉犯民用航空法第101條及刑法第321條第1項第3、6款等罪嫌重大，且有反覆實施同一犯罪之虞，向桃園地方法院聲請羈押並禁見。

桃園地院指出，2人案發後隨即逃離工作地，有事實足認有逃亡之虞。2人供述內容不符，也認有串供之虞。加上2人有多次竊盜前案，又在機場航廈內竊取電纜線，嚴重危及飛安，犯罪情節重大，有反覆實施同一竊盜犯罪之虞，非予羈押禁見，顯難進行追訴，有羈押及禁止接見通信之必要，因此羈押並禁見。