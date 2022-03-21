每個人小時候都聽過父母講一些都市傳說，像是指月亮會被割耳朵、晚上吹口哨會招陰、紅筆寫名字會短命等，長大後才發現都是騙人的。有網友好奇大家小時候被大人騙過哪些事情？瞬間勾起許多人的回憶，還有人歪樓說「長這麼大聽過最唬爛的事應該就是『用愛發電』」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，小時候家中長輩總是說，如果用手指月亮會被割耳朵，還恐嚇小孩一定要把飯吃乾淨，不然長大會娶麻子臉的老婆，結果懂事後才發現只是都市傳說，讓他不禁好奇大家是否也有類似經驗，請大家說一件小時候被大人唬爛的事。

貼文立刻引起熱烈討論，勾起大家回憶，紛紛表示「吃西瓜不要把籽吃下去，否則肚子會長西瓜」、「不睡覺，虎姑婆會來咬手指頭」、「口香糖吞下去，胃會黏起來」、「晚上不可以剪指甲，不然長輩會折壽」，不少人對手指月亮這故事特別有感，「小時候指月亮真的有被割一條」、「手指月亮是真的啊！我耳朵被割過好幾次」。

還有許多人緊跟時事開酸，「松鼠碰到大停電」、「台灣不缺電」、「高雄迪士尼、愛情摩天輪」、「長這麼大聽過最唬爛的事應該就是『用愛發電』」、「工人偷電纜，不怕死直接剪」。