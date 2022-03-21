聯茂（6213）2021年第四季受制於原油價格飆漲造成化工品價格上升，造成單季毛利率嚴重下滑，不過東莞廠被核定為高新企業，法人看好，未來稅率可望降低，加上伺服器升級商機不缺席，RCC材料持續進行中，投顧研究機構給予「買進」投資評等，目標價140元。

聯茂2021年第四季營收為80.3億元，季減10％、年增31％，受到大陸10月停電影響，客戶陸續調整庫存減少拉貨，不過，客戶於季底對於伺服器、基地台與顯卡材料的拉貨動能轉強。

放眼上半年受到俄烏戰爭、疫情嚴峻導致大陸部分地區再次封城，造成供應鏈供給不順；而通貨膨脹問題造成原物料大漲，間接影響消費需求，下游客戶擔憂市場需求而持續調整庫存，影響到聯茂的產能利用率，法人預估，聯茂第一季的營收呈季持平。不過，伺服器產品需求仍維持高檔，超微（AMD）Genoa平台預計提前至第二季發表並小量生產，車用產品則受惠相關IC短缺狀況逐漸舒緩，有利第二季營收季增。

法人指出，Eagle Stream與Genoa平台陸續在第二季登場，並開始小量生產，帶動平台升級商機，由於傳輸速度規格由Low Loss升級至Very Low Loss，銅箔基板（CCL）使用量較Whitley增加10～20％，單位售價將成長30～50％，且伺服器強勁的需求，產能大幅提升，聯茂將擴產120萬張CCL產能，預計2023年上半年全數開出，產能增加28％。

另外，RCC材料相關研發及認證持續進行中，法人看好，營收將陸續於2023年發酵。