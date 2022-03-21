高雄又停電了！高雄市長陳其邁今在議會備詢時，才剛說不滿台電頻停電，要求盡速改善電網韌性。未料，今早10時21分大社區887戶停電，台電派員查修後，發現是鳥巢惹的禍，緊急搶修後於11時09分復電。無獨有偶，鳳山區則因打雷造成小環路跳脫，共計1516戶停電，國民黨青年團前總團長、高雄市黨部發言人呂謦煒怒稱，3月15日台電也說是鳥造成高雄2000戶停電，如果只會拿鳥來當停電的擋箭牌，那這個無法穩定供電的政府不過是個「鳥政府」罷了！

呂謦煒質疑，今天高雄鳳山還因打雷造成1516戶停電27分鐘。臺灣的電力難道虛弱到連打雷刮風或小鳥築巢都無法負荷嗎？歸根結柢，呼籲政府跟台電，重視穩定供電，應該更加強電網建設、確立足以穩定供電的能源政策。

呂謦煒酸稱，有媒體報導，因為懷疑近期停電事件太過蹊蹺，總統蔡英文已下令國安單位調查。對此行政院長蘇貞昌也回應說，國家重要機組設施、民生重要設施，確實有防備加強的必要。既然這麼多起停電事故的起因都是鳥，乾脆國安單位先把鳥抓起來法辦好了！牠們都是「中共同路鳥」！