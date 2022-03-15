台北市議員林穎孟揭露台北市長柯文哲以市府名義宴請大陸企業高層，花費公帑卻規避外界監督，不願提供名單。北市府回應，餐宴都有登載備查，基於個資保護，除非賓客同意，市府不得片面公開。新北市長侯友宜今（15）日被問此看法，侯友宜表示，身為市長要面對很多企業家，他相信是為了國家人民利益的考量。

侯友宜說，每件事在過程中，他相信都是為了國家人民利益為最大的考量，身為一個市長，當然面對很多不一樣的企業家，最重要的，我們都要為中華民國、為台灣這塊土地的人民奉獻跟犧牲，以國家人民的利益為最大考量。