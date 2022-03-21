六都市長施政滿意度出爐！新北市長侯友宜在六都施政滿意度上，以90.9%居冠，外界再度對其是否規劃參選2024感興趣。不過，國民黨立委陳玉珍21日表示，若侯要角逐2024，我們樂觀其成。但除非侯友宜想當獨立參選人，否則不能遇到國民黨相關事務就表現得好像跟自己無關，黨內也是人才濟濟。

據「聯合報民調中心」最新公布民調顯示，在六都施政滿意度上，國民黨新北市長侯友宜90.9%居冠，其他依序是民進黨桃園市長鄭文燦83.2%、民進黨台南市長黃偉哲81.9%、民進黨高雄市長陳其邁78.3%、國民黨台中市長盧秀燕74.6%、台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲61.4%敬陪末座。

立委洪孟楷21日接受媒體訪問時表示，侯友宜超過9成的民調是歷屆首長最高，也是新北市民給予侯市府行政團隊的肯定。他認為，現在剩下7個多月的時間，侯友宜參選連任無庸置疑，希望侯友宜年底高票連任，繼續為新北市民做事打拚。洪孟楷說，至於侯友宜未來有什麼樣的規劃，就由侯友宜自己說明，相信絕對會做出對新北市民最有利的決定。

據港媒《中評社》21日報導，陳玉珍則認為，大家當然對侯友宜評價很高，若侯友宜要角逐2024，我們樂觀其成。但除非侯友宜要當獨立參選人，在國民黨內還是得經過黨內機制，侯友宜必須思考自己跟國民黨的關係。

陳玉珍續指，侯友宜必須好好思考，市政當然很重要，但國民黨內有提名機制，黨內人才濟濟，侯友宜表現得很好，但也有其他人表現得不錯。