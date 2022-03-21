最新民調顯示，新北市長侯友宜以高達90%的施政滿意度高居6都首長之冠，引發各界關注。資深媒體人韋安分析最近的幾份民調後，提出3點分析指出，侯友宜最大的特色就是「化簡為繁，心無旁騖」，而面對2022選戰，侯要做的就是「專心市政」和加倍努力把事情做好。

韋安今天(21日)在臉書上表示，《聯合報》今天公布最新民調，六都施政滿意度上，新北市長侯友宜以90.9％居冠。同時，上週《ETtoday新聞雲》公布的最新民調當中，侯友宜的施政滿意度也高達82%。

韋安認為：

一，證明「侯友宜路線」-人民利益超越黨派、努力為國家和人民做事情，已經獲得主流民意的高度認同；

二，經過公投和台中中二立委補選挫敗，國民黨支持度下跌，但侯友宜、盧秀燕仍維持高施政滿意度，說明「肯做事、能做事」的「做事藍」，才是泛藍陣營的最強優勢；

三，侯在警界30年，經歷過15個職位，又擔任新北市正副市長前後11年，他的成功之道，就是全力把每個角色扮演好。

韋安坦言，長期關注侯友宜，可以發現他最大的特色就是「化簡為繁，心無旁騖」。而面對2022，他要做的和能做的，就是「專心市政」和加倍努力把事情做好。

此外，新北市的城市光榮感為81.9%、城市幸福感87.8%。針對這份民調結果，侯友宜表示，新北市早年是台北市的衛星都市，經過這幾年的努力，大幅進步翻轉成為大台北地區的中心點，躍起與國際接軌，使新北市有歸屬感、光榮感及幸福感，過程中要隨時檢討自己，還有很多地方做的不足，我們不斷往前走。