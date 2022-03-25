新北市警察局表示，將持續利用各項婦幼宣導活動場合，宣導自我保護觀念。（警察局提供）

新北市警察局表示，將持續利用各項婦幼宣導活動場合，宣導自我保護觀念。（警察局提供）

33歲康姓性侵假釋犯去年在新北市犯案未遂，引發社會關注，據統計，新北市連續3年性侵案件數逾500件，去年9月為3年來的高峰期共發生89件，該月1天平均近3件。新北市議員金瑞龍指出，將督促警察局建置嚴密防護網，防止性侵假釋犯再犯。警察局則表示，將持續利用各項婦幼宣導活動場合，宣導自我保護觀念。

依據警政署統計，新北市性侵害發生件數，2019年551件、2020年526件、2021年534件，連續3年均突破500件，且去年9月發生89件，為3年來案件數最高的月份，該月1天平均近3件。

金瑞龍指出，去年板橋發生性侵假釋犯再犯令各界憂心，除了督促警察局進一步做好相關管控外，另外，也要結合民防、義警及巡守隊等組成嚴密的防護網，針對陰暗道路、治安死角等加強巡邏，嚴防惡徒有機可趁，守護婦女安全。

新北市警察局表示，由於新北市為全國人口數最多，若以每十萬人發生數做比較，六都性侵發生率排名倒數第二，僅高於高雄市。至於新北市的性侵假釋犯人數，婦幼隊表示，假釋由地檢署負責，無相關數據統計數據。

警察局表示，依據《性侵害犯罪防治法》第23條，犯妨害性自主案件加害人，刑法227條初犯除外，須至警察機關定期報到列管5年或7年，針對列管的性侵害加害人持續監控及約制，除配合衞生機關對於再犯危險評估結果，依再犯風險提升查訪頻率。

警察局表示，將持續利用各項婦幼宣導活動場合，教育年輕社會大眾自我保護觀念及應對方法防止遭受侵害，尤其在高風險情境下，如何提高自我防備，提升民眾敏感度避免妨害性自主案件發生，能夠判斷是否將曝露在高風險情境中，以降低性侵害犯罪發生。