基隆市新冠肺炎個案關聯圖。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

新冠肺炎持續在基隆擴散，31日基隆市政府發布增加22例個案，當中有8例與八大行業群聚有關，3例與房仲群聚有關，二信高中與警察局各有1名個案，有4人在居家隔離快篩確診，另有1對夫妻與1名在北市八大行業服務員確診，衛生單位仍在疫調中，以及2例外縣市移入。

基隆市長林右昌表示，8名八大行業相關病例，分別為案23291、案23293 23294、案23295、案23298、案23380、案23394、案23503，當銀河小吃店群聚發生時，警察局、衛生局、民政處組成專案小隊，到其他小吃店稽查，因場所比較隱晦，8名確診者都是經調查後，要求篩檢後確診。

林右昌持續說明，在房仲群聚上，3名確診者分別為案23927、案23292 案23378，目前與全基隆房仲業者有共識，所有房仲同仁都會在31日完成PCR檢測，未來各家店主也會在家快篩，業務員則到店快篩檢測，做好健康監控。

針對基隆校園林右昌說，二信中學1名居家隔離學生，在快篩陽性PCR採檢確診，案號23381，因學校停課都在家中沒有外出，另外，海洋大學與南榮國中則沒有繼續發現確診個案。

林右昌接著說，基隆市警局少年隊1名隊長，因快篩陽性緊急PCR確診；此外，匡列接觸者追蹤確診有4人，分別為案23296、案23375、案23377、案23382，另有1對夫妻案23376與案23391正在疫調中，案23392目前發現在台北市八大場所工作，相關接觸者也還在調查，外縣市則由高雄市與桃園市移入。