不只八大行業 陳時中預告：打3劑才能入場的地方會越來越多

隨著新冠肺炎疫情輕症化，有公衛學者提出，現行防疫策略應以控制重症案數為指標，加強追加劑施打。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，台灣的追加劑接種率達51%，與國際相比不算低，但仍要持續努力。更預告不只進入八大行業場所須持有3劑證明，未來這類的處所也會越來越多。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，根據英國、南韓經驗推估，若每個群聚感染確診人數控制在100人以下，就可達到重症清零。以婚宴會館群聚感染為例，在第1波感染後，民眾可能回到各自居住的縣市，導致第2、第3波感染，但若利用NPI、疫苗保護力阻斷感染，讓確診數控制在100以下，就不會產生重症及死亡個案，達到重症清零的目標。他也呼籲，對於超過300人以上的大型群聚，加強追加劑的施打。

對此，陳時中今日回應，我想這個看法都是正確的，重症清零也是我們的方向，會把重症病人照顧好，透過藥物避免重症。台灣追加劑施打率有5成1，日本有4成，美國則是3成，相較起來不算低，但是還是要持續努力。

對於是否針對特定場所要求施打追加劑？陳時中表示，根據現行規定，民眾進入特殊的營業場所一定要有3劑證明，漸漸地，未來這類的處所會越來越多。至於有醫師建議，針對老人家，可採取綁定福利方式來鼓勵他們打疫苗，他回應「我相信這是2件事，福利是基本的照顧，不能用這樣來交換」，未來針對沒有打疫苗的會有比較多的限制，但不會拿福利來做交換。