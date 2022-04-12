東洋(4105)自製雙磷酸鹽類(Bisphosphonate)、用於骨質相關問題的學名藥，在今(12)日取得藥證，規劃在第3季上市並同步取得健保藥價，未來將採自費與健保市場並行模式，為醫病提供多元治療選擇也強化台灣東洋在骨骼醫療保健領域布局。

台灣東洋長期投入胃藥、鈣片等產品的研究開發，且根據國民健 康署資料顯示，國內65歲以上老人平均每5人就有1人患有骨質相關問題，看好超高齡化社會商機，東洋強化骨骼醫療保健領域布局。

除新的藥證到位，台灣東洋重症抗感染事業群也宣布設立「疫苗事業部」與「麻醉事業部」，希望能為引進流感疫苗及鎮靜麻醉止痛藥品的團隊添加營運動能。由於疫苗是預防疾病最有效的方式之一，所以，台灣東洋近年積極發展疫苗事業，除了代理流感疫苗供國人在防疫上 有不同選擇外，也將陸續代理各種不同疾病領域的疫苗以打造完整的防疫產品組合，而成立專責團隊即是希望深耕專業也落實公衛防疫的企業社會責任。

另外，有鑑於「術後加速康復」(Enhanced Recovery After Surgery, ERAS)是近年重症抗感 染界積極倡導的全人照護觀念，因此，身為國內領先藥廠之一的台灣東洋更致力為醫病提供新穎且安全的鎮靜麻醉藥品，同時也規劃在5年內，逐步導入可用於手術各階段的長、短效鎮靜、麻醉、止痛藥物，藉此提升治療照護品質。