新北市新增17本土案例 最新足跡曝光。（新北市衛生局提供）

新北市新增17本土案例 最新足跡曝光。（新北市衛生局提供）

新北市今日新增17例本土確診個案，2例新增、9例居隔採檢陽性、6例居隔陰轉陽。新北市衛生局今公布確診個案足跡，從牛排店、餐廳、樂透彩券行、量販店、超商、咖啡廳與百貨行，到小吃店都有，提醒民眾注意。

新北市衛生局指出，中和公寓相關的案23183在26日去過西提牛排新店民權店、27日去過7-11中和景安門市、金天中樂透彩券行、家樂福中和店。

另同公寓相關的案23184在26日去過大潤發碧潭店、永和珍好記小吃店、28日美廉社永和保安店、29日南勢角景新街傳統市場；案23185在25日去過合家日式涮涮鍋、26日去過家樂福中平店；案23274在25日去過福圓號景安門市、26日新店7-11玫瑰門市、27日中和7-11得晴門市。

與基隆警察案相關案23127在26日去過瓦城泰國料理中和環球店、案23170在25日去過金山區曼特寧庭園咖啡。

與樹林科技廠有關的案的23181、23182則到過土城、中和等便利超商與小吃店。

而外縣市教師23269在27日去過全聯中和南勢角店。另還有北市確診個案案23022在27日去過汐止寬和宴展館。