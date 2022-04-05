本土疫情升溫，新北市今（5）日新增91例確診，衛生局公布確診足跡遍及板橋區、三峽區、林口區、泰山區、新莊區、三重區等6個行政區，另外去過板橋大遠百、搭乘過捷運、高鐵。衛生局提醒，曾出入相關場所民眾應進行自我健康監測。

衛生局今（5日）下午公布案24761、24762、24682、24770、24771、24778等確診者足跡。案24671於3月31日晚間8時30分至9時50分前往板橋大遠百；案24672於4月3日上午10時30分至11時前往三峽區錢來鍋貼。

本土疫情升溫，新北市今（5日）新增91例確診，衛生局公布確診足跡遍及板橋區、三峽區、林口區、泰山區、新莊區、三重區等6個行政區。（衛生局提供）

案24682於3月30日下午4時30分至5時21分搭乘捷運從北門站前往林口站，再前往林口區JAPOLI義大利餐酒館三井outlet店；4月1日下午7時搭乘643公車前往捷運忠孝新生站，再轉乘高鐵1679次前往台南。

案24770於4月2日下午5時至6時30分前往泰山區麗媽四季鍋泰林店；案24771於4月2日下午4時30分至6時30分前往新莊區燒肉眾精緻炭火燒火新莊中正店；4月3日下午5時至5時30分前往新莊區燒鮮炒百元特色熱炒店。

案24778於4月1日下午5時30分至6時30分前往三重區大埕鐵板燒忠孝店。

新北市衛生局提醒，曾出入相關場所民眾應進行自我健康監測，民眾若有發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應佩戴醫用口罩盡速到就近指定的社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸工具。