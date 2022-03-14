台灣指數公司14日發布「特選台灣IC設計產業代表報酬指數」，表彰台灣IC設計產業代表性股票之含息投資績效表現。最新一期指數權重前十大成分股為瑞昱、聯發科、聯詠、力旺、信驊、群聯、祥碩、愛普、創意及義隆。

由台灣指數公司所新編「台灣指數公司特選台灣上市上櫃IC設計產業代表報酬指數」（特選台灣IC設計產業代表報酬指數），自即日起委請證交所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。

特選台灣IC設計產業代表報酬指數，為元大證券委託台灣指數公司客製化編製，以上市上櫃普通股為指數母體，採樣範圍排除外國第一上市櫃公司，選取全曜財經資訊公司（CMoney）指數彙編分類中屬「電子上游-IC-設計」之股票。

自符合流動性檢驗標準及法規可買賣之標的中，選取發行市值前15大，個別成分股權重上限15％、前五大成分股權重總和不得超過60％，表彰台灣IC設計產業具代表性股票組合之含息投資績效表現。

台灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，「特選臺灣IC設計產業代表報酬指數」年化報酬率為26.38％、2021年殖利率為4.5％，表現均優於大盤指數（13.84％、3.4％）及台灣全市場半導體報酬指數（24.8％、3.52％）。指數每年5月進行一次成分股定期審核。

工研院統計，2021年台灣IC設計產值達1.21兆元，較2020年大幅成長40.7％，預估2022年持續成長，年增約14％。特選台灣IC設計產業代表報酬指數，挑選台股受高度矚目的IC設計產業具代表性股票，聚焦半導體產業鏈核心，期可藉由指數金融商品的發行，簡化投資人參與IC設計產業發展的投資管道。