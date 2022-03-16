矽力-KY（6415）連二根跌停後，今（16）日回神止穩，但一早信 驊（5274）以2,750元大漲95元，擠下矽力-KY的股王寶座，再度改寫台股新里程碑，由於矽力-KY股票擬一拆為四，因此，台股股王幾乎可以篤定的說，將進入信驊的時代。

信驊一早展現超強的氣勢，以2,750元大漲95元開，而矽力-KY則是小跌25元，以2,645元開出，一開盤，信驊就直接擠下矽力-KY，成為台股新股王。

盤中約9點12分，矽力-KY一度急追至2,830元，企圖將信驊壓下，不過，反彈追高意願弱，股價隨即再度回落至平盤下，至近9點半時，股價約在2,740元下跌30元附近。

而信驊不但不退讓，股價也展現超強氣勢，一早先在9月20分觸及2,830元大漲175元，隨後一路守穩大漲走勢，至近9點半時股價在2,800之上大漲145元，漲幅5.46％，大漲超過半根漲停。