AES-KY(6781)公布2021年財報，全年稅後盈餘為24.34億元，年增1.7倍，為歷年新高，每股盈餘為30.18元，公司董事會決議每股配息15元，雖然俄烏戰事未決，在電動自行車及BBU兩大產品產業持續成長下，AES-KY表示，今年營運可望持續成長趨勢，毛利率亦可望維持水準。

AES-KY受惠輕量型電動載具需求暢旺，以及中大型工業儲能系統電池模組應用在相關領域的應用及需求持續增溫下，2021年業績亮眼，2021年合併營收為115.49億元，年增83.14%，創下歷年新高，營業毛利為41.75億元，年增1.07倍，合併毛利率為36.15%，年增4.17個百分點，營業淨利為30.26億元，年增1.47倍，稅後盈餘為24.34億元，年增1.7倍，亦是歷年新高，每股盈餘為30.18元。

AES-KY 2021年第4季單季合併營收32.08億元，年增率35.85%，營業毛利11.60億元，年增率43.82%。歸屬母公司稅後盈餘6.12億元，較年成長44.31%，單季每股盈餘7.16元。

AES-KY持續擴大BBU客戶群，由於AES-KY客戶都是一線廠商，產品技術得到一線廠商高度認可，2021年BBU占AES-KY營收比重已逾10%，AES-KY樂觀看待今年BBU業務可望維持高成長，公司目標是3年內BBU占公司營收比重達30%。

AES-KY今年前2月合併營收為22.92億元，年增34.05%，俄烏戰事持續延燒，不過AES-KY認為，戰爭對公司營運沒有影響，公司將持續擴增新客戶、新產品以及擴增市場佔有率為重要目標，結合研發能力與一站式客製化解決方案的優勢，克服國際外在環境變化所帶來的挑戰，致力提升長線獲利及維持成長動能。