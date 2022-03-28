昇陽半(8028)受惠再生晶圓需求續旺、晶圓薄化稼動率回升，法人看好2022年首季營運淡季不淡。昇陽半導體股價25日觸及62.4元的近15月高點後翻黑收跌，今（28）日不畏大盤重挫開高走揚3.7％至61.7元，蓄勢再突破前高，早盤維持逾1.8％漲勢。

昇陽半導體近期股價向上走升，以8日48元起漲點起算，半個月漲幅已達3成。三大法人上周同步擴大買超力道，合計買超昇陽半導體4370張，其中以外資買超達3415張最多，投信買超703張、自營商亦買超252張。

昇陽半導體2021年合併營收創26.51億元新高、年增16.93％。毛利率25.14％、營益率8.77％，優於前年23.6％、6.51％。配合業外收益躍增2.26倍，歸屬母公司稅後淨利2.35億元、年增達75.14％，每股盈餘（EPS）1.68元，分創歷史第四、第五高。

昇陽半導體受惠晶圓代工大廠持續擴產，帶動再生晶圓需求提升，使昇陽半導體再生晶圓產能滿載，配合擴產效益顯現挹注，半導體相關業務動能暢旺，使2021年營收在排除昇陽電池後仍逐季走揚。

在再生晶圓需求續旺、晶圓薄化稼動率回升下，昇陽半導體2022年2月自結合併營收2.186億元，雖因工作天數較少而月減15.94％、降至近1年低點，仍年增0.04％、續創同期新高。累計前2月合併營收4.78億元、年增7.54％，續創同期新高。

由於再生晶圓業務需求暢旺，法人看好昇陽半導體首季營運淡季不淡，有望與去年第四季新高水準相當。同時，去年初購入台中友達晶材廠擴增再生晶圓產能，預期下半年可望陸續量產，亦可望為營運增添成長動能。

法人表示，昇陽半導體目前再生晶圓營收約占7成，受惠客戶需求暢旺，目前產能維持滿載，今年可望維持高檔表現。而過去2年需求較弱的晶圓薄化業務亦見復甦跡象，需求逐漸好轉，預期今年成長動能可望顯著復甦。