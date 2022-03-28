自行車雙雄巨大（9921）、美利達（9914）慶豐收，2021年均繳出大賺1.5個股本的好成績，不過，外資卻不買單、持續賣超，雙雄28日股價雙雙下挫！尤其是巨大，盤中股價重挫逾7%，最低下探252元的波段新低價；美利達同樣重挫近4%，最低跌至226元、再創波段新低！

巨大集團2021年合併營收818億元、年增17％。巨大在產能利用率提升，加上自有品牌E-bike銷售占比提高下，挹注稅後淨利達59.3億元、年增19.8％，EPS達15.81元，擬配息10元，營收、獲利與息值，均創下歷年新高。

不過，巨大去年第四季單季合併營收達199億元、年增13.6％；然而，受物料及運輸成本上漲與匯率的不利因素影響，第四季單季稅後淨利11億元、年減16.5％，單季EPS僅2.93元。

此外，美利達集團去年合併營收293.43億元，在營收與本業毛利率持穩、長期投資收益增加下，稅前淨利達62億元、年增18.39％，每股大賺15.55元，擬配息8元，營收、獲利與息值同創歷年新高。