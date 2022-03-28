飼料暨肉品大廠卜蜂（1215）28日公布去年財報，受原料成本飆升影響，卜蜂去年稅後純益13.55億元，較前年縮水18.2％，創下近三年新低；不過換算每股純益5.06元，仍賺進半個股本。

卜蜂去年營收248.41億元，年增11.9％，續創歷史新高，但今天公布獲利卻不升反降，主要在於「黃小玉」等原料價格大漲，墊高成本。

鄭武樾先前表示，2021年國際市場的玉米價格足足翻倍成長，黃豆也漲了60％，而海運運費漲幅更是高達200％-300％，所有成本全面上漲，相較之下，卜蜂的飼料去年累積上漲每公斤0.9元，換算漲幅約僅5％-6％，根本無法反應成本。卜蜂去年營運本來有滿好的機會可以創新高，可惜因為原物料大漲，加上配合政府控制物價，結果「差強人意」。

展望今年，雖然卜蜂年初以來有陸續調漲飼料價格，惟趕不上黃小玉飆升速度，尤其2月俄烏大戰爆發後，黃小玉價格進一步搭上直升電梯，卜蜂短線成本壓力仍在，後市則要看產品售價能否順利轉嫁成本。

不過卜蜂持續擴張投資，目前進行中的重要新投資案包括斥資13億元，在雲林打造首座AI人工智慧自動化無添加藥物飼料廠，新廠規劃總產能48萬公噸，初期先開出一半產能，今年初完工投產，為卜蜂今年重要成長引擎。

另外卜蜂今年初也宣布斥資6.27億元，要在桃園打造全新的肉類分切廠，與原本位在南投的分切廠形成南北分工，新廠力拚2024年完工，新投資將持續為公司營運挹注動能。