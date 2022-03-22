電池模組類股再添財報亮點，AES-KY（6781）22日公布去年度財報，2021年獲利24.34億元，年增169.5％，全年每股稅後純益30.18元，一年獲利抵三年，並連續第四年獲利登頂。

董事會決議，將配息15元，盈餘發放比率約49.7％，以22日收盤價1,260元計算，隱含現金殖利率約1.19％，AES-KY財報優於預期，不僅使電池模組類股繼順達（3211）之後，再添財報亮點，並有機會與母公司新普（6121）競爭類股每股獲利王。