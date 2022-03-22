AES-KY大賺3個股本 一年獲利抵三年 16:282022/03/22 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 電池模組類股再添財報亮點，AES-KY（6781）22日公布去年度財報，2021年獲利24.34億元，年增169.5％，全年每股稅後純益30.18元，一年獲利抵三年，並連續第四年獲利登頂。 董事會決議，將配息15元，盈餘發放比率約49.7％，以22日收盤價1,260元計算，隱含現金殖利率約1.19％，AES-KY財報優於預期，不僅使電池模組類股繼順達（3211）之後，再添財報亮點，並有機會與母公司新普（6121）競爭類股每股獲利王。 點序 2022獲利看增五成 《電子零件》AES-KY去年登峰賺進3股本 營運續向上 #新普 #AES-KY #獲利 #類股 #電池模組 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 一年獲利抵多年 匯鑽科2021年獲利創高 16:232022/03/21 財經 智伸科 去年獲利大賺一股本 04:102022/03/22 證券．權證 沙油去年獲利倍增 超預期 04:102022/03/21 全球財經 小麥瘋漲 美農夫怕嚇跑買家 04:102022/03/22 全球財經 立碁 2021獲利、配息雙創高 04:102022/03/22 證券．權證 創業板指衝高回落 午盤小漲0.5％ 13:052022/03/21 財經 創業板指延續反彈漲0.46％ 兩市超百股漲停 16:422022/03/21 財經 原物料價格飆 南僑2月獲利縮水 04:102022/03/22 證券．權證 MLCC廠去年大賺327.83億元 國巨海賺 橫掃產業七成獲利 04:102022/03/21 財經要聞 生技類股 高股利亮眼 04:102022/03/21 證券．權證 操盤心法－內資不可小覷 聚焦金融、低基期成長股 04:102022/03/22 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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