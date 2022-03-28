興櫃軟體廠商虎門科技（6791）公告2021年營運表現，全年稅後淨利7,085萬元，年增9.6％，每股稅後盈餘3.85元，創歷年新高表現。虎門科技表示，除了軟體系統產品擴增以外，近期也增加軟硬體系統整合的服務，且與工業電腦廠商策略合作，透過增加服務細目，將可拓展營運規模，法人估，虎門科技今年營收、獲利將有望持續保持同步增長。

虎門科技主要業務是整合軟硬體相關資訊技術，旗下三大部門分別包括工程系統事業群、商用系統事業群以及、工業4.0。2021年五月登陸興櫃，提供方案從結構、機構、熱傳、流體、電熱、模流、高低頻電磁、RF設計到系統模擬等，提供整合性之多重物理耦合解決方案，協助客戶進行研發、設計、製程及產品的改善及優化。

虎門表示，透過面改善方案與服務，因此公司毛利率維持在約四成以上，去年平均毛利率45.78％，較前年增加1.64％，更是連續兩年毛利率提升。虎門迄今累積服務的客戶超過3,000家，包括半導體、電子、光電、通訊、能源、傳產等產業龍頭，以及各研究單位、國內多所知名大專院校等。

虎門科技今年2月營收4,145萬元，較去年同期成長12.36％，並較上月成長28.96％；累計今年前兩個月營收7,360萬元，年增23.3％，達到歷年同期新高水準。上半年雖然為傳統淡季，但受惠半導體產業資本支出創新高，虎門來自半導體客戶的營收貢獻增加，成為今年前兩個月營收主要成長動能。

虎門科技表示，虎門表示，自2019年政策推動台商回台投資，投資效益顯現，三年以來投資金額已逾1兆元，台商回流帶動國內製造業大舉投入智慧製造領域，製造業對CAE（電腦輔助工程）解決方案需求成長，因此受惠於市場需求增加，帶動虎門營收向上。

展望接下來營運，虎門表示，接下來除了不斷擴增軟體系統以外，同時也增加軟硬體系統整合服務的業務，近期推出金屬3D列印設備，從設計端將模擬分析軟體應用於金屬3D列印設備，以及印製產品的後處理與分析認證，建置全方位金屬3D列印服務，本月已開始出貨貢獻營收。

另外，虎門也與工業電腦廠商策略合作，提供客戶內建CAE解決方案的工作站、伺服器，產品也已開始出貨。法人估，在新產品推出以及市場需求增加之下，虎門全年營收、獲利將同步成長。