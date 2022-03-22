美銀證券大動作調整台股指標股財務預期，基於短期消費市場動能不足、長線面臨升息循環與地緣政治風險因素侵擾，一口氣下修十檔電子指標股推測合理股價，惟強調持續青睞台積電（2330）與聯發科（2454），這也是美國聯準會（Fed）開啟升息循環以來，外資對台股電子指標股最大範圍調整。

美銀證券近期所做供應鏈調查顯示，智慧機、電視、PC等市場動能相當疲軟，儘管像是台積電、聯發科等重要供應商的獲利前景依舊亮眼，但顯然大部分供應鏈業者難以倖免於終端市場走弱之外。不僅重要企業獲利成長性透出疑慮，若將時間拉長來看，基於升息循環，以及地緣政治風險使股市面臨更大風險等兩大原因，亦將壓抑個股評價。

美銀本次下修推測合理股價的指標台股企業，包括：台積電、聯電、穩懋、聯發科、聯詠、瑞昱、力旺、信驊、大立光、玉晶光等。其中，以大立光最為保守，給予「劣於大盤」投資評等，推測未來12個月合理股價砍為1,900元，棄守「2」字頭；玉晶光、信驊投資評等為「中立」；其餘個股仍為「買進」，尤其台積電與聯發科享有市占擴張、總體市場規模成長優勢，持續是美銀高度看好投資選項，調整過後的股價預期分別是810與1,350元。