文化大學廣告學系第33屆畢業展今(18)日舉行「解迷因MEMEsight」開幕式，立委蔣萬安受邀出席，與學子互動熱絡。(主辦單位提供／李侑珊台北傳真)

文化大學廣告學系第33屆畢業展今(18)日舉行「解迷因MEMEsight」開幕式，活動搭配今日熱播的《華燈初上》第三季的話題便車，同學們展現創意與好身段，紛紛穿起旗袍。(主辦單位提供／李侑珊台北傳真)

文化大學廣告學系第33屆畢業展今(18)日舉行「解迷因MEMEsight」開幕式，活動不僅搭配今日熱播的《華燈初上》第三季的話題便車，同學們紛紛穿起旗袍，更邀請到立法委員蔣萬安到場，與學子活動熱絡，所到之處，尖叫聲不斷。

主辦單位表示，蔣萬安於今日下午3點抵達會場，由文大廣告系主任鈕則勳帶領參觀，現場許多在場的同學立刻化身為粉絲與迷妹，爭取與蔣萬安合照。

蔣萬安在致詞時表示，文大廣告系近5年的新聞曝光量超過500則，表現相當傑出，畢業展更是業界唯一規格。

蔣萬安提到，非常感謝主辦單位的邀請，能在活動中看到許多優秀的廣告人才，現場也在各個攤位上，欣賞到同學們展現的行銷創意，「年輕一輩真的了不起，很多地方我要向你們學習」。

今日開幕式正值熱播台劇《華燈初上》第三季的首播，文大廣告系畢展籌備小組的女同學特別還穿上濃濃「華燈風」的旗袍亮相。

負責這起創意發想的同學林怡汎說，廣告行銷最重要的基本操作方式就是搭話題便車，所以作為追劇迷的她，就和同學建議這個創意亮點，果然驚豔全場。

主辦單位指出，在開幕典禮中，除了廣告公關等公協會的理事長們到場致詞並鼓勵同學外，嘉賓們也一起進行點亮象徵解構迷因的「解迷探照燈」。而作為全台唯一設立「廣告史研究中心」的單位，每年也會舉辦向廣告先進致敬的儀式，今年致敬的對象為太笈策略傳播股份有限公司董事長洪志勳、利眾公關顧問股份有限公司董事長嚴曉翠以及貝立德股份有限公司總經理盧炳勳，期盼透過此儀式，一方面能夠累積及建構台灣廣告的寶貴史料，另方面也能更近距離的學習先進們的智慧。

文化大學廣告學系第33屆畢業展「解迷因MEMEsight」，自3月18日至3月20日在新光三越舉行，主辦單位強調，為期三天的畢業展，期盼能與各位一同共襄盛舉，深刻了解最夯的迷因話題。