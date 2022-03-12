康姓男子持空氣槍射擊台東地方法院公告欄，2小時後被逮。（民眾提供）

男藉酒壯膽持空氣槍射法院公告欄

台東27歲康姓男子昨天下午4時許，疑似因酒後心情不好，藉酒壯膽，持空氣槍朝台東地方法院公布欄射擊，造成公佈欄4面玻璃破損，警方以車追人，2小時後在汽車旅館逮到人，地方法院今天上午開庭審理後，諭令被告具保並限制住居。

昨天下午4時許，台東警察分局接獲110通報在台東地方法院有毀損案件，立即啟動快打警力到場後，嫌犯已逃離現場，隨即報請台東地方檢察署林永檢察官指揮，經調閱監視器以車追人，發現嫌犯藏匿於某汽車旅館，台東警察分局與刑警大隊進行埋伏，於2小時內迅速逮捕康姓嫌疑人，並起獲空氣手槍把、彈匣1個及鋼珠1批。

有毀損等前科的康姓嫌犯，經常酒後鬧事，昨天餘似酒後心情不佳，持空氣手槍射擊東地方法院公佈欄，造成公佈欄4片玻璃破損，全案依恐嚇、毀損及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移請台東地檢署偵辦。

台東地方法院法官今天上午9時開庭審理後，認被告涉犯刑法第151條恐嚇及354條毀損罪嫌，犯罪嫌疑重大且有逃亡之虞，諭令被告具保並限制住居。

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