台東縣府首頒Action Taitung Award，獲獎名單引發質疑。(蔡旻妤攝)

台東縣首屆指標性的設計獎項「Action Taitung Award」18日頒獎，縣長饒慶鈴表示，經過近幾年慢經濟的醞釀，很高興看到各界共同為台東帶來正向影響力，也由跨領域專業單位選出近40件得獎作品，鼓勵台東具影響力的事件、單位或個人，名單出爐後不少民眾及獲獎人直呼「莫名其妙？不懂評審機制在哪」。

據了解，「得獎很意外，也很驚訝！為什麼得獎？我也不清楚」是不少得獎人的心聲，得獎人表示，從未申請報名過相關獎項，「某天打開E-mail就發現得獎了」，而縣府所謂的「跨領域」從在地特色店家、知名活動至個人都有，其中也包含機關局處長及員工，許多民眾質疑，不曉得評分機制、向誰報名、審查機制在哪？另台東最知名的熱氣球活動未入圍，也備受質疑。

對此，台東縣府回應，此次設計獎項評審工作集結跨領域且長期關注台東在地脈動的媒體，包含累積多年報導台東設計面向經驗、深入探討台東各項策略的指標媒體《Shopping Design》總監劉靜茹、《遠見・天下文化》總監羅德禎及《食力》總編輯童儀展，以各方媒體角度的共同討論與推薦，最終遴選出年度各獎項得主。

另外，針對熱氣球未有獲獎的部分，評審之一的劉靜茹表示，熱氣球是台東人心目中非常具有代表性的觀光活動，熱氣球對台東的貢獻無庸置疑。不過，Action Taitung這次評選的初衷，是鼓勵並發掘台東富有創意及設計思維且正在發展中的活動（事件）單位及個人。