台東地檢署昨指揮台東縣警局持搜索票，大動作搜索資深媒體人彭文正的律師張靜住家、事務所等處，帶回電腦、監視器等證物，張靜也被帶回警訊，並送台東地檢署複訊直到今天凌晨2點，訊後依涉依涉《刑法》妨害祕密、《個人資料保護法》罪嫌，向法院聲請羈押，目前尚在召開聲押庭。

台東地檢署今天表示，檢察官偵訊後認定，張涉妨害祕密、及違反《個人資料保護法》罪嫌重大，由於尚有證人未到案，且張與相關證人都認識，有勾串證人之虞，向法院聲請羈押，法院尚在審理中。

台東縣警局昨天大陣仗搜索張靜住家、事務所及其女友住處，張靜趕回住處後配合搜索，並到警局接受警詢，張靜質疑是這段時間為彭文正辯護，影響到蔡英文總統，直言這就是典型的查水錶、政治追殺。

警檢搜索動作直到昨天下午才結束，據了解，檢警是偵辦他案時，發現張靜資訊檔案中有來路不明的影像，涉及妨害祕密，該案為台東地檢發現疑點主動偵辦，與張靜所謂的蔡英文總統論文案完全沒有關係，是一般刑案而已，但是基於偵查不公開，無法透露相關案情，一切秉公處理。