廣原村舉辦村校聯合運動會，聖火台貼上烏克蘭國旗。（民眾提供）

廣原村舉辦村校聯合運動會，聖火隊學生胸前貼上黃藍雙色貼紙。（民眾提供）

台東縣海端鄉廣原村今天舉辦「村校聯合運動會暨原住民傳統技藝競賽」，會場布置、村民及聖火隊學生都貼上象徵烏克蘭國旗的藍黃色貼紙，廣原村長余春梅說，戰爭帶給老百姓痛苦，希望兩國和平，不要有仇恨、戰爭。

在運動會場上，聖火台貼了大型烏克蘭國旗，講台的布置也以烏克蘭國旗的藍、黃顏色為主，每位參加運動會的村民，及聖火隊學生，胸前也都貼上藍黃雙色貼紙，讓這個離烏克蘭8000多公里的台東原鄉部落，到處可見烏克蘭國旗。

廣原村長余春梅說，村校聯運發起這樣的行動，就是希望俄羅斯和烏克蘭不要戰爭，畢竟戰爭帶給百姓痛苦，「家人1個1個走了」，尤其小孩子很可憐，雖然無法實質協助，只能用祈福及禱告方式，希望兩國和平，不要仇恨及戰爭。

錦屏國小校長黃俊瑋表示，六年級學生最近會問到烏克蘭和俄羅斯戰爭的事，老師在課堂上都會加以說明，但不會引導學生做任何價值判斷，讓小朋友表達自己的看法。

邱姓村民說，沒有人希望發生戰爭，更沒有人希望自己的國家被入侵，俄羅斯是強國，不應該去侵害烏克蘭，他覺得各國要譴責亂發動戰爭的國家，也要用行動支持烏克蘭，和平不是口號，要用愛來維護。