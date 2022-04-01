根據美聯社報導，烏克蘭總統澤倫斯基向澳洲國會發表演說稱，若現在不阻止俄羅斯，世界上其他準備對鄰國發動類似戰爭的國家，將認為他們也能做到。針對澤倫斯基是否在暗示台海危機？前民進黨立委郭正亮脫口一句，「澤倫斯基知道台灣在哪裡嗎？」後來他補充說，澤倫斯基現在可能知道台灣在哪裡，因為台灣對他那麼好。

郭正亮1日在政論節目《新聞大白話》中表示，澤倫斯基該說法並不是在講台灣，想太遠了，澤倫斯基是在指波蘭、芬蘭、波羅的海。

郭正亮接著脫口表示，澤倫斯基知道台灣在哪裡嗎？澤倫斯基過去有跟台灣往來嗎？澤倫斯基就任總統已兩年多了，有讓台灣成立代表處嗎？所以澤倫斯基在講歐洲，當然歐洲各國很緊張，因為俄羅斯看來一副不惜對非核國家用小當量核武。

澤倫斯基不知道台灣在哪裡？黃暐瀚對此補充表示，郭正亮並沒有保證說澤倫斯基不知道台灣在哪，但現實告訴你，澤倫斯基和台灣本來就沒有互動。郭正亮也補充說，澤倫斯基現在可能知道台灣在哪裡，因為台灣對他那麼好。

退役中將帥化民表示，俄羅斯打烏克蘭，並沒把它看成是很嚴重的問題。也就是為什麼俄羅斯大軍一直沒出來，因為俄軍一直在看北約的動靜，北約的力量比烏克蘭還強，萬一北約動手，便可降低使用核武的門檻。俄軍兩架攜掛核武飛機去瑞典領空露一下臉，就表示他們有動用戰術核武的決心，所以這也是一個震攝作用。