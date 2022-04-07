烏克蘭指控俄軍在首都基輔附近大肆屠殺，街道上四處可見平民遺體，美國和英國今天宣布對俄羅斯實施新一輪制裁，基輔當局也警告烏東居民「即刻」離開，以免遭遇攻擊。

白宮對俄羅斯銀行和俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的兩名女兒祭出制裁，英國則制裁俄國兩家銀行，並矢言在年底前排除所有俄羅斯石油和天然氣進口。

烏克蘭指控俄軍撤出基輔周邊地區後，布查鎮（Bucha）等地屍橫遍野，數以百計平民陳屍街頭，震驚國際社會。

法新社報導，美國總統拜登在華府譴責俄軍在布查鎮的駭人之舉。他說：「平民慘遭冷血處決，遺體被扔到亂葬崗，讓全世界看到這殘酷且不人道的一面，還理直氣壯。」

克里姆林宮否認有關俄軍在布查鎮屠殺平民的指控，反控這是烏克蘭一手杜撰的「假造」影像，還說這是「粗魯和憤世嫉俗的挑釁行為」。

烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）今天警告，俄羅斯恐對烏東地區發動攻擊，敦促哈爾科夫（Kharkiv）、盧甘斯克（Luhansk）和頓內茨克（Donetsk）等地居民即刻撤離。

她在加密通訊軟體Telegram寫道：「現在必須這麼做，因為人們之後將受到攻擊並面臨死亡威脅。」

自俄羅斯2月24日揮軍烏克蘭以來，已導致數以千計人喪生，超過1100萬人流離失所。

美聯社報導，美國一名國防官員在匿名情況下表示，俄羅斯已將約2萬4000名或更多軍人全數撤出北部的基輔和切爾尼戈夫（Chernihiv）地區，將他們派往白俄羅斯或俄羅斯進行補給和重組，未來可能鎖定烏東地區發動攻勢。

烏克蘭南部港市馬立波（Mariupol）市長波成柯（Vadym Boichenko）說，俄羅斯長達數週的轟炸和巷戰已造成逾5000名平民喪生，其中210人是兒童。他說，俄軍轟炸市內多間醫院，其中一間醫院有50人被燒死。

波成柯表示，馬立波市9成以上的基礎設施已被摧毀。俄軍攻擊已經切斷了這座亞速海戰略城市的食物、水、燃料和藥品供應，民宅和商家也被夷為平地。

英國國防官員說，目前仍有16萬人被困在馬立波市。

美國祭出的新制裁鎖定俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）及阿爾法銀行（Alfa Bank），但能源交易不在最新制裁措施之列。俄羅斯聯邦儲蓄銀行持有國內1/3的銀行資產，阿爾法銀行則是國內第4大金融機構。

塔斯社（TASS）今天援引俄羅斯駐美國大使安托諾夫（Anatoly Antonov）的話報導，美國對俄羅斯兩家大型銀行實施制裁，「對俄羅斯民眾（和）普通公民構成直接衝擊」。