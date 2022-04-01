英國《太陽報》（The Sun）報導，美國空軍1架前進部署於英國的B-52H戰略轟炸機，3月31日飛往歐陸空域巡弋，且期間一度接近俄羅斯濱臨波羅的海的加里寧格勒（Kaliningrad）；自加里寧格勒起飛的俄國軍機3月初曾侵犯瑞典領空，且近期傳出當時俄機掛有核武。

《太陽報》引述飛航追蹤網站「Flightradar」資料，稱這架B-52H自英國科茨沃爾德機場（Cotswold Airport）起飛，前往白俄羅斯邊境附近的波蘭空域，且一度接近加里寧格勒。不過由於科茨沃爾德機場已有多年未作為軍事基地使用，該B-52H應是自附近的英國皇家空軍費爾福基地（RAF Fairford）起飛。

獨立泛歐媒體「歐洲動態」（EurActiv）3月31日才引述瑞典新聞頻道「TV4 Nyheter」報導，據稱從加里寧格勒起飛的俄軍2架Su-27戰機和2架Su-24攻擊機，3月2日曾侵犯瑞典波羅的海領土哥特蘭島（Gotland）的東部領空，且傳出俄機當時其實攜有核彈。

《太陽報》認為，這顯然是美國對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）釋出的訊息；特別是美國科學家聯盟（FAS）核武專家克里斯登森（Hans Kristensen）3月28日才告訴《商業內幕》（Business Insider），在俄烏戰爭期間，美軍前進部署於歐洲的B-52H行動明顯偏向保守，以避免刺激俄羅斯。

在俄烏戰爭爆發前，4架來自美國北達科他州邁諾特空軍基地（Minot Air Force Base）第5轟炸聯隊（5th Bomb Wing）的B-52H轟炸機，就已於2月10日前進部署至費爾福基地。不過值得一提的是，美國空軍於2019年刪除了B-52H攜帶B61-7和B83-1核彈的授權，代表該型機目前唯一能操作的核武為AGM-86B空射核子巡弋飛彈，而這款武器全數儲存於美國本土，在歐洲沒有任何庫存。