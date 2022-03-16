為了推廣台東獨有的「慢」品牌，舉辦《自然醒慢活祭》春季號以「花草茶香的鼻尖紓壓」為主題，分別於4月16、17日在鹿野新良人工濕地舉辦紓壓音樂會及心靈市集；5月14至15日在高台遊客中心舉辦療癒工作坊，縣長饒慶鈴邀請全國旅人來台東放輕鬆。

台東縣政府辦理《自然醒慢活祭》春季號，16日請來月牙樂團、心靈舞者、女兒不懂茶林廷瑀，進行1場結合音樂、舞蹈、茶席的療癒演出。（莊哲權攝）

台東縣政府社會處今天邀請來自台北的月牙樂團、在地心靈舞者董桂汝及鹿野紅烏龍品牌「女兒不懂茶」林廷瑀等，以音樂、舞蹈、茶席進行1場結合身心靈藝術的精彩演出，加上香草植物的互動體驗，搶先呈現《自然醒慢活祭》春季號的精華內容。

縣長饒慶鈴表示，為了推廣台東獨有的「慢」品牌，台東縣政府去年底推出全國第一個訴求「身心靈平衡」的活動《自然醒慢活祭》，吸引想要放鬆身心的各地旅人相約到台東，找到適合自己的紓壓方式。

饒慶鈴說，台東最具代表性的活動是熱氣球，她上任後除了延續此品牌活動之外，第1年也推動「最美星空音樂會」，接著打響南迴藝術季，上任第3年進入她最核心的一塊，也就是販賣老天爺給台東最好的禮物，打造台東成為身心靈療癒的場域。

台東縣政府辦理《自然醒慢活祭》春季號，16日請來月牙樂團、心靈舞者、女兒不懂茶林廷瑀，進行1場結合音樂、舞蹈、茶席的療癒演出。（莊哲權攝）

社會處指出，2022年是《自然醒慢活祭》元年，除了結合在地身心靈講師、社區團體、發展協會等單位合作，共同發展地方產業及提升地方創生能量，也邀請身心靈健康平台ness wellness合作宣傳，推廣專屬台東的身心靈品牌。

《自然醒慢活祭》將透過不同季節主題活動，今年度起將於春、夏、秋、冬四季規畫60場次身心靈主題療癒體驗課程，成為台東的品牌活動之一。