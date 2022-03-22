大學甄選入學繁星推薦22日放榜，彰化縣立成功高中林明宏，成長於經濟弱勢家庭，他不捨父母身為做工的人的辛勞，卻又因國中叛逆荒廢學業，直到去夜市蚵仔煎攤打工半工半讀一年半才幡然醒悟，發憤苦讀，順利錄取國立高雄大學法律系，立志要當檢察官或法官，扶助社會底層弱勢家庭。

家住二林萬興的林明宏，從小看著父母為了扛起家計，在養豬場辛勤工作的背影，就立志要翻轉家境成為有能力幫助弱勢的人；不料國中時期父母轉職，父親在宮廟服務，母親前往外地擺攤賣早餐，正值叛逆期的他整天愛玩，荒廢學業導致成績一落千丈。

他說，國中畢業暑假到夜市蚵仔煎攤位打工，長達一年半的夜市人生，加上高中導師的一句「若不徹底改變，終將一無所有」讓他轉念，決心靠讀書翻轉人生。國中就熱愛運動練身材的他，把這股自律的意志力放在課業上，每天比同學早起、晚睡，一路苦讀終於拿下全班第一名，也從校排45追趕到前2。他希望能通過司法特考，成為檢察官或法官，助弱扶貧。

另外，父親早逝的劉煒聖，心疼母親一人獨撐家計，原本一心一意只想考公務員過安穩人生，卻在加強數學科的過程中，接觸到學校多元學習投資理財課程，意外發掘了數學的有趣一面，因而轉念選擇就讀國北教大數學教育系，希望以後透過教學，啟發更多學童愛上數學。

位在溪湖鎮的成功高中今年共有49名高三生透過繁星上榜，入學錄取率連續3年都在95％以上，錄取國立大學與醫藥大學有15人，榜首吳民權考取中國醫藥大學藥學系，未來要當一名藥師，他希望先到大醫院學習歷練，有機會的話也不排除返鄉開業成為社區藥師。

另外，國中、高中都就讀成功高中的蕭翊涵，國中會考只有5B，讓她一度落入自我懷疑的黑洞中無法自拔，也因成績不理想，高一起就壓力山大，幸好有師長用心教導，她順利考取高雄醫學大學醫檢系，家中開設藥局的她，未來想成為醫檢師，返回溪湖家鄉服務。

成功高中校長林克修說，成功高中是所社區高中，孩子都是就近入學，也有些人家境不富裕，背後有些不為人知的故事，學校行政、教學團隊是他們的成長後盾，一路鼓勵支持他們持續努力，終能見到幽暗隧道盡頭的光。