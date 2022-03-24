近日接連發生303全台大停電、桃機電纜遭竊案等案，引發民眾疑懼，台灣高檢署為避免衍生國安疑慮，以安民心，日前邀集橋檢、桃檢等地檢署召開專案會議，並作成4大結論。台高檢指示轄區內有電廠、高壓電塔等重要能源設施的檢察機關，偵辦相關不法案件，須立即指派專案檢察官與司法警察建立聯繫平台，儘速蒐證查明真相，以安人心。

台高檢署表示，近期內因發生多起能源設施事件，影響民眾基本生活甚鉅，該等案件並已陸續由相關地檢署偵辦中，其中有地檢署反應專家鑑定及相關費用事項，為因應各地檢署偵辦案件需求，日前邀集相關地檢署召開會議，作成4大結論。

1、轄區有重要能源設施之地檢署，如發現有犯罪嫌疑情事，應立即指派專責檢察官，就可疑線索深入追查，迅速查明事實真相，並注意蒐證，以安定人心。

2、各地檢署針對相關案件有送請專業機關鑑定必要，可請台高檢署協調相關機關提供鑑定人名單供參，台高檢署將盡力支援鑑定費用。

3、指示轄區內有重要能源設施的地檢署與當地司法警察機關及政風機構建立聯繫平台，如發現犯罪嫌疑，應立即報請檢察官專案指揮偵辦。

4、如有必要，台高檢署亦將協調中央主管機關等相關單位成立督導小組，協調相關行政機關協助各地檢署偵辦是類案件，以迅速釐清案情。