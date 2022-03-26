蔡貞安飾演刑警姜貞雅，追捕殺人魔金東旭。（LINE TV提供）

限制級驚悚韓劇《豬玀之王》由實力派演員金東旭、金成圭和蔡貞安主演，甫開播就因殺人手法殘忍掀起討論。最新一集中，最新一集中，金東旭把曾在國中逼他打手槍的同學五花大綁掛在客廳，對方醒來後哭求「饒了我吧」、「那只是同學之間開開玩笑」、「大家都這樣玩」，金東旭不甩對方的鬼哭神嚎，一刀一刀凌遲，最後割掉下體，更在屍體旁留下血字訊息給同為國中同學、20年後已當警察的金成圭「我們國中的事你還記得嗎」、「你也要一起才可以啊」。

被喚起記憶的金成圭吐露與金東旭的過往，他對蔡貞安預告「景敏會繼續殺人的」、「我必須阻止我的朋友變成怪物」，並列出31位國中同學，全是曾虐待或在旁協助的人。金成圭親自找上當年的班長，沒想到已當上外科醫生的班長豪無悔意，不言不慚說「20年前只是開個想玩笑」、「反正他就是懦弱到不行的廢物」，劇情尾聲則是金東旭假扮計程車司機，把班長載到人煙稀少之處，悠悠開口：「好久不見耶，班長。」準備大開殺戒的意圖令人毛骨悚然。

金東旭與蔡貞安日前接受訪問時表示，拍攝殺人場面時，現場氣氛都很黑暗，「我拍完後要努力走出角色，才能集中精神拍下一場戲。」蔡貞安則爆料，有次拍完戲後，臨時有事約咖啡廳碰面，「結果他血流滿面的出現，我想說這就是殺人魔的眼神嗎？」而滿臉血的金東旭神色如常，彷彿咖啡廳是拍戲現場，讓她印象深刻。該劇每週六早上10點在LINE TV、friDay影音一次更新2集。

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