台東縣關山國中教師宿舍重建30日動土。（蔡旻妤攝）

台東縣關山國中教師宿舍重建30日動土。（蔡旻妤攝）

台東縣關山國中教師宿舍重建30日動土。（蔡旻妤攝）

「老師不要走」為留下優秀師資、提升偏鄉教學品質，台東縣府30日辦理關山國中教師宿舍拆除重建動土典禮，預計2023年初完工啟用。台東縣長饒慶鈴說，她曾擔任教職，因此重視教師權益；縣府3年來投入約1.7億元為縣內53校興建宿舍或進行宿舍修繕，給教師更好的住宿環境，盼讓教師教學安心、孩子學習放心。

饒慶鈴致詞時表示，過去她也擔任過教職，因此，非常了解與重視老師相關權益問題。在教學環境方面，持續進行行政減量、教師研習分為必修及選修2種模式，以及2022年起兼任行政教師不休假加班費，可比照公務人員請領。

饒慶鈴說，居住環境部分，縣府持續關注偏鄉教育發展及師生生活與居住品質，3年來共核定53校，投入1.7億元辦理宿舍興建、修繕工程及購置相關設備等。其中新建教師宿舍部分包括綠島、尚武、竹湖國小及今日動土的關山國中教師宿舍，另再為大溪、霧鹿、三間及海端等4所學校爭取興建教師宿舍，目前進行工程招標或申請建照中。

關山國中原教師宿舍屋齡已逾40年，建物老舊、多處破損，並有牆面龜裂、漏水等問題，嚴重影響居住教師的健康安全。為提供教師優質的住宿環境、提升教師在校留任率，縣府爭取經費興建，且規畫改建後的宿舍都有教職員房間及間廚房，有個人獨立空間，可以讓老師同儕間相互討論教學經驗或聯誼，希望營造「家」的感覺。

教育處進一步說明，招標過程中因建材物料大幅上漲等因素而流標，在縣府團隊積極努力協調下，獲教育部同意追加經費，總計投入約2000萬元並於今年2月順利決標，將打造2層樓共計13間教職員房間，為考量教師住宿品質，也規畫廚房、交誼廳等公共空間，工期為240個日曆天，工程於12月底前完成主體建築，預計明年年初完工啟用。