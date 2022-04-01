苗栗縣公館國中1日舉辦全校師生路跑活動。（公館國中提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣公館國中1日舉辦全校師生路跑活動。（公館國中提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣公館國中1日舉辦全校師生路跑活動。（公館國中提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣立公館國中師生越野賽跑，為校方行之有年的重要活動，今年路跑活動於4月1日下午舉行，名為愛心公益路跑，國際同濟會竹苗區分會也參與了這場盛會及贊助，路跑總長8.5公里路跑，同學依照自己體能狀況，在清新的鄉路上前進，同濟會並發動同學收集發票作愛心慈善，大家一起來作公益。

公館國中校長方麗萍說，師生越野賽跑為館中的傳統，藉由相關活動，培養學生運動習慣，全長8.5公里的路跑，走訪家鄉，沿路歷經公館鄉田園美景。同時，這次路跑活動特別與國際同濟會合作，發動學校學生匯集愛心發票做慈善，將目前蒐集的發票約2000張，捐助給弱勢團體，大家一起愛心做公益，傳播溫馨有愛的健康社會。

同濟會竹苗區共有26個分會，其中苗栗會、苗鳳會、竹玉會等分會隸屬苗栗區，會員們長年深耕苗栗散播愛，濟弱扶貧及參與各項公益活動，贏得地方許多好評。在這次路跑中，另外也與校方合作舉行反毒總動員，進行反毒宣導活動，透過寓教於樂，讓學生遠離毒品誘惑，強化身心健康。

路跑活動從1日下午1點開場，由校長方麗萍、會長林艾璇、國際同濟會竹苗區主席周淑娥、迎曦會會長錢文峯等人，帶領著師生做活力熱身操，鳴笛後，分年級向8.5公里路程前進，活動路線行經館中村、客屬大橋、中平村、中義村、館南村..等地點，家長會並在沿路提供礦泉水、茶葉蛋等補給品，以及特色加油牌，鼓舞參與的師生奮力完成這場富有教育意義的路跑。