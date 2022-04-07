苗栗縣政府舉辦文狀元競試複賽，7日在苗栗市巨蛋體育館登場，共有603名學生一起應試。（謝明俊攝）

苗栗縣政府舉辦文狀元競試複賽，國小組指定讀本有10本。（謝明俊攝）

苗栗縣政府舉辦文狀元競試複賽，苗栗縣長徐耀昌到場替學生們加油。（謝明俊攝）

苗栗縣政府舉辦文狀元競試複賽，苗栗縣長徐耀昌啟動電腦抽選題目。（謝明俊攝）

苗栗縣政府舉辦文狀元競試複賽，苗栗縣長徐耀昌啟動電腦抽選題目。（謝明俊攝）

今年邁入第10年的苗栗文狀元選拔賽，7日在苗栗市巨蛋體育館盛大登場，603名來自苗栗全縣各國中、小學的複賽競試同學齊聚一堂，為了慶賀文狀元競賽滿10周年，縣府教育處特別命名本次競試為「黃金10年文狀元」，並由縣長徐耀昌以電腦抽選考題，徐耀昌肯定在全體師長努力下，苗栗縣的閱讀風氣連獲全國第1，期望文狀元賽持續下去，讓苗栗文風維持興盛。

苗栗縣政府教育處舉辦的文狀元競試，事前都會指定閱讀書籍，國小選讀10本、國中則選讀8本，競試題目都出自這些指定閱讀書籍內，以此來擴大學生課外閱讀的範圍，競試則是當場抽選題目後，學生有90分鐘寫作時間，根據所抽中書籍內容，自行發揮，試卷將集中在頭份市斗煥國小評審。

競試階段是先由各國中、小自行舉行初試，獲選者再進入縣政府所舉辦的複賽，本次共有603名學生進入複賽，最後再選出各組狀元、榜眼、探花、進士及秀才等，國小5、6年級及國中7、8年級等共4個組別，共104人。縣府將會準備獎金、將牌贈予入選同學，鼓勵學生們能樂在閱讀。

文狀元會試活動已邁入第10年，每年的得獎優秀作品，得由縣府收錄在文狀元競賽得獎作品輯內出版，並由縣立圖書館邀集苗栗縣18鄉鎮市圖書館舉行主題書展。

苗栗縣長徐耀昌7日主持競試開幕時表示，苗栗縣已榮獲全國50萬人口以上縣市，整體閱讀力表現績優城市的第1名，並已蟬聯3年，這些成就都有賴於各校師生、以及各鄉鎮市圖書館人員共同努力，期望透過文狀元競試，能擴展學生閱讀習慣，讓苗栗縣的文風持續昌盛。